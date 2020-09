TikTok: ¿cuál es el video con más likes? Una joven de 19 años que protagonizó polémica en Twitter

El video con más likes en la corta historia de TikTok es de Bella Poarch, una filipina de 19 años. Te sorprenderá qué hace en el clip para que sea tan popular.

Es un deep fake creado por la joven en el que gestualiza con la canción M to the B, de la cantante Millie B.

Bella Poarch publicó su video a mediados de agosto, y su éxito fue inmediato y constante. Desde entonces y hasta la actualidad, cuando ha pasado poco más de un mes, ya suma las siguientes cifras:

Poarch ya tiene en total 25.4 millones de seguidores con 331.4 millones de likes. Sigue a solo 444 personas.

Este es el video de Bella Poarch del que todos hablan. ¿Eres capaz de imitarlo?

También tiene cuenta de Twitter. Allí es un poco menos popular, pues tiene “apenas” 74.8 mil seguidores.

Sin embargo, no pudo escapar a la polémica en Twitter. Y por un tema de historia que ella desconocía.

Según explica Poarch en un tuit del 5 de septiembre, se hizo un tatoo con la Bandera del Sol Naciente, que es la antecesora de la actual Bandera militar de Japón.

El tema es que esa enseña fue utilizada por el Ejército Imperial Japonés hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En China y en Corea del Sur se asocia con los peores crímenes cometidos por los nipones en esa era.

La bandera cuenta con un círculo rojo (el Sol naciente) y 16 rayos.

I apologize to Koreans because 6 months ago I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn’t know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize.

— Bella Poarch (@bellapoarch) September 6, 2020