TikTok: ¿qué otras apps están en la mira del gobierno de Estados Unidos?

Estados Unidos decidió que TikTok debe ser prohibido y con esto en mente ¿cuáles otras aplicaciones están en peligro de desaparecer también?

Después de todo lo que he pasado con TikTok y que culminará todo este domingo, no podemos dejar de pensar en las otras aplicaciones que el gobierno de los Estados Unidos podría tener en la mira para desaparecer después de que TikTok sea eliminada por completo del país.

Las demás aplicaciones que podría sufrir de un baneo si es que se decide que son peligrosas para la seguridad de Estados Unidos son unas cuantas que podrían hacer que la gente se vuelva loca.

Parece que Epic no tiene un descanso

Con todo el desastre que hubo entre Epic Games y Apple, un desastre que incluso involucró al mismísimo Google, parece que ya había pasado lo peor que podría pasar, pero no es así.

La administración de Donald Trump le pidió a la multinacional china llamada Tencent Holdings Ltd. Esta empresa deberá proveer al gobierno estadounidense su información sobre protocolos de seguridad a la hora de manejar la información de sus clientes. Es decir, que si se dan cuenta que están robando información de los usuarios, estos podrían estar en problemas.

Pero ¿por qué es tan importante Tencent? Es muy sencillo: son dueños de básicamente todo lo que amas y disfrutas. Algunas de las cosas de las que son dueños completa o parcialmente son:

Riot Games (100% de la acciones)

Epic Games (40% de las acciones)

Ubisoft (5% de las acciones)

Activision Blizzard (5% de las acciones)

Platinum Games (No se sabe el porcentaje)

Así que no solamente Fortnite se podría ver afectado, sino que League of Legends y Call of Duty podrían resultar afectados si es que la administración de Trump encuentra fallas en sus protocolos de seguridad.

Nunca se había sentido tanto el peso de la ley como hasta ahora, pero supongo que todo esto era solamente cuestión de tiempo para que sucediera.

Fuente: Bloomberg.