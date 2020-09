The Batman vuelve al rodaje luego que Robert Pattinson superara el COVID-19

El protagonista de The Batman dejó atrás el COVID-19 y la producción recibió la autorización para volver a las grabaciones.

Superó al Joker, al Penguin, a Bane y ahora al COVID-19. El héroe enmascarado regresa: continúa el rodaje de The Batman.

Robert Pattinson, actor que encarna al Caballero de la Noche en la nueva versión, dejó atrás al coronavirus, dando negativo en la enfermedad.

Aunque nunca se oficializó que Pattinson fuera el que sufrió la enfermedad -la Warner Bros. no dio nombres-, Vanity Fair y Variety sí lo habían confirmado.

El rodaje se había detenido el 3 de septiembre por este motivo, y a poco más de dos semanas tienen la luz verde para volver. Se retoma lo hecho en Leavesden Studios, a las afueras de Londres.

Los papeles principales en The Batman

The Batman, además de contar con Pattinson en el papel principal, tiene a Paul Dano como The Riddler, Zoë Kravitz como Catwoman y Colin Farrell como The Penguin. También se encuentran Andy Serkis como Alfred, el leal mayordomo de Bruce Wayne.

Matt Reeves es el director de la nueva presentación del Caballero de Ciudad Gótica.

The Batman es uno de los ejemplos de la dificultad de rodar en 2020. Tras realizar el 25% de las grabaciones hasta la declaración oficial del COVID-19 como pandemia, a principios de septiembre tuvo que volver a detenerse por el positivo de Pattinson.

¿Cuándo podría ser lanzada la película?

Se espera que el lanzamiento de la película se realice entre junio y octubre de 2021.

Proyectos como The Matrix 4 y Jurassic World: Dominion también tuvieron que parar sus trabajos. Otros como Black Widow no han podido ser estrenados aún. Mientras, Mulan tuvo que ver la luz en streaming, en lugar de ser llevada a los cines.