Fábricas de Tesla en Shanghai y Berlín diseñarán sus propios autos, según Elon Musk

Las futuras fábricas de Tesla en Shanghai y Berlín producirán modelos que ellas mismas diseñen, según apuntó Elon Musk en un tuit este lunes.

“Ambos harán autos originales”, afirmó Musk en respuesta en la red social Twitter. Es una sugerencia, sin duda, a la independencia de criterios en cada Gigafactoría.

Both will do original cars

— Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020