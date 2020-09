Tell Me Why review: una historia que vale la pena conocer [FW Labs]

Tell Me Why nos cuenta la triste historia de una familia que debemos descubrir poco a poco pero ¿realmente vale la pena esta historia interactiva?

Es complicado criticar de una manera objetiva a Tell Me Why, y no porque esté insinuando que este sea un mal título ni mucho menos, sino que desde que te enteras de la premisa, sabes que estás frente a un juego fuerte en muchos sentidos. En especial si hablamos del desarrollo de personajes y las relaciones que tienen entre sí.

Historia

Para empezar, tengo que decir que fue gracias a Microsoft que pudimos tener acceso anticipado a una copia de este juego para poder jugarlo a fondo. Habiendo aclarado eso, también recibimos una extraña explicación sobre la historia de parte de Microsoft.

El juego empieza fuerte, mostrándonos a un niño que está siendo interrogado por la policía, pues parece que su madre intentó asesinarlo y él tuvo que defenderse y, por ende, terminó por quitarle la vida al apuñalarla.

Después se nos muestra la vida de este niño, Tyler, y de su hermana Alyson pero muchos años después, pero el reencuentro se torna en un trabajo de investigación del pasado, intentando resolver la razón por la que la madre de ambos intentó matar a Tyler.

Los diálogos son realmente muy buenos y las elecciones realmente tienen un impacto en la historia en general. Los personajes realmente se sienten reales y te hacen preocuparte por ellos desde el primer momento.

En cuanto a la explicación extraña que Microsoft nos dio para ayudarnos a interpretar la historia de la manera en que ellos quieren que sea interpretada, no vamos a ahondar, pero tratar de llevar a la audiencia de la mano a manera de que perciban la historia como tú quieres, y decirles cómo debe interpretarla no es algo bueno en absoluto.

Ustedes sacarán sus conclusiones en cuanto a todos los eventos que se desarrollan aquí, pues si se entiende otra cosa a la que originalmente querían contar, entonces el problema es de la narrativa y de nada más.

Gameplay

Como podrás imaginar, este juego no requiere de mucha habilidad en el control, pues en su mayoría requieres de investigar, recolectar información y decidir opciones de diálogos y resolver acertijos, unos más complicados que otros.

Los personajes se controlar bien y sin problemas, mientras que analizar y leer todo requiere su tiempo. Sencillamente no es su mayor fuerte, pues es una aventura gráfica interactiva, lo que no quiere decir que sea malo, sino que cumple con su función de ser interactivo y llevarte a descubrir la verdad detrás de los eventos que dan inicio al juego.

Visuales y sonido

Las actuaciones de voz son de primera, justo como nos tiene acostumbrado Microsoft con todos sus juegos actuales. Cada personaje se siente único gracias a su voz y sus expresiones, y nunca se sienten sobre actuados en ningún momento.

El problema viene con los visuales, pues las caras en muchas ocasiones se ven extrañas, haciendo que los personajes parezcan estar mirando al vacío en lugar de estar hablando los unos con los otros. A veces ni siquiera sus labios coordinan del todo con lo que dicen.

Fuera de eso, los modelos de personajes se ven muy bien, pero son los escenarios que te encuentras durante tu aventura los que brillan realmente, pues básicamente todos se miran muy detallados y llamativos.

Conclusiones

Tell Me Why cumple con ser una buena aventura que te mantiene siempre a la expectativa de lo que pasará, pues entre más te adentras a la historia, más lograrás darte cuenta que los problemas de estos hermanos eran mucho más profundos de lo que parecían.

Así que si puedes darle una oportunidad, no dudes en hacerlo, pues realmente es una historia muy interesante que puedes conseguir sin pagar extra por medio de Game Pass.