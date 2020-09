Swimsanity review: jugar contigo mismo tiene otro significado [FW Labs]

Swimsanity es un juego que te presenta batallas subacuáticas muy alocas pero ¿realmente vale la pena conseguir este título?

Swimsanity es un juego que nos ofrece una experiencia frenética en multijugador que nos invita a seguir jugando cada vez más. Pero dentro de toda la diversión, hay un problema enorme imposible de ignorar.

Gameplay

Este juego es más que nada competitivo aunque también cuenta con un modo de juego cooperativo. Siendo que se basa por completo en el multijugador, no hay manera de poder jugarlo de un solo jugador, lo cual puede no gustarle a los jugadores solitarios.

Es ahí en donde radica la mejor virtud y el peor error de ¡Swimsanity! pues mientras que jugar con otras personas es muy divertido, no siempre es posible.

Para empezar, no todo mundo tiene con quien jugar en casa, por lo que seguramente irán directamente a jugar en línea… pero solamente podrás jugar si tienes mucha suerte, hablando de su versión para el Nintendo Switch.

Durante el tiempo que tuve este juego, básicamente pude solamente jugar un par de partidas y ya, todo el demás tiempo estuve luchando para poder encontrar tan siquiera un solo juego, literalmente pasando horas y días enteros sin encontrar nada en sus distintos modos de juego.

Ya fuera en cooperativo, competitivo en solitario o por equipos, hubo días completos en donde simplemente me rendí y lo dejé por la paz. Simplemente encontrar partida en línea es casi imposible.

No, no es un problema con mi suscripción de Nintendo Switch ni con mi conexión a Internet, realmente lo intenté de todo, pero nada dio resultados. Literalmente tuve que jugar conmigo mismo y dos controles para poder hacer la reseña, al más puro estilo de Masahiro Sakurai. Pero hasta él sabe que no se debe jugar así.

El juego es frenético en general, tiene poderes vistosos y armas interesantes, pero eso es si lo puedes jugar.

Visuales y audio

Los personajes y escenarios tienen colores llamativos, aunque se cuida el hecho de que los elementos en pantalla no arruinen la experiencia de juego. Por lo que puedes seguir disparando y esquivando ataques sin que algo te haga pensar que te están atacado por otro lado.

El tema principal del juego es muy bueno y la música en general se trabajó muy bien, pero no hay mucho más que decir en este apartado.

Conclusiones

Voy a ser honesto, no fue una buena experiencia de juego, y no es que el título como tal sea, malo, sino que los servidores son terribles. Simplemente no se puede jugar si estás solo, es una tarea sencillamente frustrante. Las largas horas para encontrar partida no ayudan en nada y si, hasta el momento de hacer esta reseña es practicamente imposible encontrar una partida en cualquier modo de juego.

Pero al menos logré perfeccionar el bello arte de jugar con dos controles en cooperativo y en competitivo contra mí mismo.