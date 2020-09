Super Mario 3D All Stars es anunciado para Nintendo Switch con Super Mario 64 en HD

Las plegarias de los fans han sido escuchadas. Luego de años rogando para clásicos como Super Mario 64 o Mario Sunshine llegaran a la Nintendo Switch, la compañía ha decidido reventar todo con el anuncio de Super Mario 3D All Stars.

Como su nombre lo sugiere se trata de un recopilatorio, similar al lanzado en su momento para la Super NES, en donde se reúnen los primeros tres títulos esenciales de este plomero en su era tridimensional.

A través de su cuenta oficial de Twitter Nintendo anunció el lanzamiento oficial de esta antología con un video en donde podemos apreciar los detalles generales de este prometedor juego:

Three Mario adventures in one collection jump on to #NintendoSwitch! With HD visuals, take Super Mario 64, Super Mario Sunshine, and Super Mario Galaxy on the go in #SuperMario3DAllStars. Arriving 9/18 as a limited release until the end of March 2021.https://t.co/zo0Y2TC80N pic.twitter.com/0c74C23f1j

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 3, 2020