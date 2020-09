Review de Super Mario 3D All Stars para Nintendo Switch: una colección gloriosa

Para el 99% de la gente, esto es perfecto.

No hubo mucho tiempo desde el anuncio de Super Mario 3D All Stars hasta que llegó a nuestras manos, y fue una agradable sorpresa.

Han existido críticas por parte de los fanáticos más acérrimos de la marca al no ser un remake o remaster de los juegos incluidos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

Aquí estamos frente a ports con algunas correcciones, que quizás para 1 de 10 personas no sean suficientes, aunque por otro lado los conservacionistas tienen un punto a favor en esta colección.

Vamos por parte, Super Mario 64:

Este juego fue uno que me marcó en la infancia y era de los pocos que tenía en la consola, por lo que me lo di vuelta y completé varias veces. Ahora tenerlo en una portátil o "híbrida" y listo para funcionar siempre es un agrado. Ahora bien, la relación de aspecto a 4:3 se mantiene y corre a 30 cuadros por segundo estables ¿Podrían haber hecho más? siempre se puede, solo se retocaron algunas texturas y textos para que ande bien a 1080p en la pantalla del televisor y a 720p en modo portátil.

El juego envejeció relativamente bien en aspectos de jugabilidad, aunque a veces se siente un poco impreciso, por las limitaciones de su época. Aún así, ver que hoy podría ser un título vigente si tuviera los gráficos actuales, habla muy bien de lo eternas que son estas entregas y cómo marcaron el camino para los juegos de plataforma en 3D.

Quien lo jugó cuando pequeño, lo va a disfrutar, lo mismo para quienes no tuvieron la oportunidad. Es un juego espectacular, testamento vivo y vigente del buen trabajo de Nintendo en la época.

Super Mario Sunshine:

Para muchos este es uno de los peores Mario en 3D, lo que no significa que sea malo, pero probablemente es uno de los más débiles al lado de sus pares.

Yo no había tenido la oportunidad de jugarlo por largos períodos de tiempo (un amigo lo tenía) y me ha encantado. Claro, no tiene una historia tan común, se basa mucho en el uso de FLUDD, esta mochila/pistola/jetpack de agua y es súper poco tradicional.

De todas maneras, lo he pasado bien y pienso terminarlo. Sus escenarios playeros y tropicales son súper atractivos. Corre a 30 cuadros por segundo y en relación de aspecto 16:9, siento que se hubiera visto beneficiado de una subida en los frames, pero al menos así es como lo disfrutaron muchos en su época y aquí se respeta.

Super Mario Galaxy:

Para mí, uno de los títulos más sólidos de la historia de Nintendo. Ahora corre en full HD y ya estaba a 60 cuadros por segundo en su consola original, la épica Wii, así que aquí solo se encarga de verse aún más espectacular.

Me preocupaba el tema de que parte del juego se basaba en los controles con sensor de movimiento, pero los Joy Con los reemplazan perfectamente, además con Pro Controller se usa el giroscopio y aunque es un poco raro, funciona. Ahora, jugarlo en portátil es un poco raro porque se usa el dedo en la pantalla touch, que corta un poco el ritmo del juego, aunque no es nada grave. Totalmente jugable.

Si hay solo una cosa que pudiera "alegar" aquí es que me hubiera gustado ver el Mario Galaxy 2 también en la colección, que es un juegazo, pero en fin. Quizás nos lo den a futuro y por separado.

Respecto a esto último, me extraña enormemente la decisión de Nintendo de mantener esta colección solo por tiempo limitado (hasta marzo de 2021), creo que es un movimiento algo anti consumidor. Espero que esta decisión se revierta. En lo demás, creo que es una colección que vale la pena, con dos juegos espectaculares y uno muy bueno. Sí, también me hubiera gustado ver un retoque gráfico más intenso o algo en ese estilo, pero por ahora se respeta muy bien el espíritu de los originales, y poder llevarlos en tu Switch es una bendición.