Steam: ¿Cuánto costaría comprar todo el catálogo de juegos completo?

Si alguna vez te has preguntado cuánto te constaría comprar toda la tienda de Steam en una sola sentada, entonces aquí te lo diremos.

Steam tiene un catálogo de juegos extremadamente extenso y lleno muchas joyas populares y escondidas, además de muchos juegos gratuitos muy populares. Es por eso que comprar juegos dentro de la plataforma es algo que se vuelve adictivo, en especial por las ofertas que llegan a cada rato.

Por eso es que alguien en Internet se hizo una importante pregunta ¿cuánto costaría comprar todo el catálogo de juegos en Steam?

Eso es mucho dinero

Aunque no lo creas, las cifra no llega ni a un millón de dólares, pero sí es una cantidad considerable de dinero que nadie en su sano juicio podría gastar sin chistar. Pues la cifra está por encima del medio millón de dólares estadounidenses.

Esto lo sabemos gracias a la web que se llama “Buy All Steam Games” la cual se actualiza todos y cada uno de los días de manera automática, haciendo que los precios con descuentos aplicados y precios de juegos completos (incluyendo contenidos descargables) sea el más preciso posible.

Como puedes ver, para el día de hoy, 15 de septiembre del 2020, comprar toda la tienda de Steam con descuentos actuales podría costarte unos $528,074.34 dólares, mientras que si compras todo a precio completo, el precio subiría a los $541,250.02 dólares.

Sinceramente suena muy interesante el poder lograr esto, pues tendrías acceso a juegos increíbles como Microsoft Flight Simulator 2020, Cyberpunk 2077 cuando se estrene y hasta The Witcher 3. Pero también adquirirías juegos no tan buenos y una amplio catálogo de juegos para adultos.

Así que comprar toda la tienda de Steam de golpe requeriría tener aunque sea una fortuna lo suficientemente grande para que gastar medio millón de dólares de golpe no te duela para nada, y creo que muy pocos multimillonarios son lo suficientemente gamers como para intentar una proeza de este tipo. Aunque no estoy seguro que yo con el dinero suficiente me animaría hacerlo tampoco.