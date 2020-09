Spotify trabaja en un modo de karaoke que sorprenderá a más de uno

Spotify trabaja para mostrar un modo de karaoke que sorprenderá a más de uno. De acuerdo con la experta Jane Manchun Wong, esta característica mostraría letras grandes y se podrá bajar el volumen de la pista vocal.

Recordemos que este año la compañía sueca impulsó el uso de letras para las canciones en su plataforma. El siguiente paso, el más lógico, es el del karaoke.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Wong, los usuarios podrían seleccionar una pista “más vocal” o “menos vocal”, según el acompañamiento que deseen.

the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs

Spotify is working on Karaoke Mode

El signo del karaoke de Spotify será un micrófono, ubicado en la parte inferior izquierda de la interfaz.

Además del proyecto de karaoke, la plataforma de audio trabaja en otra novedad.

Según Wong, busca aumentar las características para los usuarios del sector gratuito con publicidad.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020