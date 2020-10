SpaceX: en el descenso a la Tierra, la nave espacial sufrió una "inesperada erosión"

Los daños se registraron en el escudo térmico. Manifestaron que la tripulación nunca estuvo en peligro. SpaceX modificó este elemento en la nave.

La nave espacial Crew Dragon de SpaceX salió a una misión en el espacio el pasado 30 de mayo del 2020. Tras estar un poco más de dos meses fuera de nuestra atmósfera regresó a la Tierra el pasado 2 de agosto. Los astronautas que la tripularon regresaron sanos y salvos. No obstante de la aeronave no se puede decir lo mismo. Y es que según informaron desde la empresa sufrió una "inesperada erosión".

El vocero de la empresa que emitió estas declaraciones dejó en claro que los astronautas nunca estuvieron en peligro. Sin embargo no esperaban que el escudo térmico sufriera daños, reseñó Business Insider. Dicho escudo esta compuesto por varias capas y protege el interior de la nave del calor. Mismo que alcanza altas temperaturas mientras se encuentra en pleno descenso. No es para alertarse, pero si para tener en cuenta. SpaceX no se puede permitir que se repita este episodio.

Erosión en la nave de SpaceX

Este escudo térmico desvía y absorbe el calor. Además crea plasma sobrecalentado mientras la nave viene el picado ingresando a la atmósfera. La temperatura en ese momento puede llegar a los 3.500 grados Fahrenheit.

"Encontramos, en un mosaico, un poco más de erosión de la que queríamos ver", dijo Hans Koenigsmann, vicepresidente de confiabilidad de construcción y vuelo de SpaceX, según el medio antes citado. "En todo momento los astronautas estaban a salvo y el vehículo funcionaba perfectamente", reiteró.

En conjunto con la NASA revisaron los puntos débiles de Crew Dragon de SpaceX. Los problemas parecen estar solucionados debido a que se dañó solo una de las cuatro capas que van en el escudo. De inmediato se preparan para su siguiente misión que está pautada para el 31 de octubre. Tres astronautas de la NASA: Mike Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker y uno japonés, Soichi Noguchi integran la misión.