¿Hay sonido en el espacio? probablemente no, pero la NASA te muestra como sonarían los Pilares de la Creación

En todo el centro de la Vía Láctea se encuentra una región denominada como los Pilares de la Creación. Identificación que se ganó tras ser fotografiada por primera vez en el año 1995. Se encuentra a unos 7 mil años luz de la Tierra y la herramienta capaz de lograr su captura fue el telescopio espacial Hubble. Entonces, 25 años después, gracias a los datos que recogió Chandra de la NASA, no solo la podemos ver, sino que también podemos saber como se podría escuchar.

¿Hay sonido en el espacio? probablemente no. Es lo que todos los científicos teorizan y afirman sobre el ruido en la profundidades del universo. Sin embargo un grupo de investigadores utiliza una técnica identificada como sonificación. Esta convierte las imágenes astronómicas de Chandra en sonido.

Explican los científicos de Chandra que la idea de los científicos es mostrar como se vería el espacio a la distancia. En el caso de este observatorio espacial, recoge datos por medio de rayos X. Entonces tras realizar combinaciones de ceros y unos, pueden mostrar las imágenes que vemos. Pero el nuevo proyecto consta de hacer otro tipo de combinaciones. Uno que muestre como se escucharía la cantidad de componentes que rodean la región.

Obviamente que no es una teoría que indique que en esa zona está ese sonido. Es simplemente una alternativa para los entusiastas del espacio. Quienes aparte de ver, pueden representar con sonido, el espectáculo visual. Es decir como una especie de traducción.

En el mismo Twitter de Hubble está un video que demuestra parte de la invención que lideró este grupo de científicos de la NASA.

Thanks to a new project from @chandraxray, we can “listen” to the Pillars of Creation! 🎶

This image combines observations from Hubble and Chandra. Through sonification, we can hear its data transformed into sounds.

For more sonifications: https://t.co/qG23TYZVaR pic.twitter.com/eqLTtRcHJ1

— Hubble (@NASAHubble) September 22, 2020