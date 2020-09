Una serpiente puso siete huevos de manera inexplicable, pues no ha estado cerca de un macho desde hace 15 años

Los científicos tratan de entender las razones por la cual una pitón bola logró poner siete huevos sin la presencia del género distinto de su especie.

Científicos del zoológico de St Louis, Missouri, en los Estados Unidos celebran un evento único y sin precedentes. Pero al mismo tiempo no salen del asombro, por lo inexplicable del acontecimiento. Una pitón bola puso siete huevos bajo dos condiciones totalmente adversas. Una de ellas es que tiene más de 50 años, es decir que está por encima de la edad de reproducción. Mientras que la otra es que esta serpiente no ha estado cerca de un macho por más de 15 años.

Tras el impresionante evento, que en este momento es objeto de investigación, los científicos pusieron bajo estudios los componentes que expulsó la serpiente. Tres de ellos están en una incubadora. Otros dos fueron sacrificados con el propósito de realizar pruebas genéticas y hubo dos que no sobrevivieron. El gerente del zoológico, Mark Wanner, dijo que esta pitón es la más serpiente más longeva registrada en un zoológico. Llegó a vivir en este refugio en el año 1961. Estas palabras fueron reseñadas en el portal Daily Mail.

"Puede que eso (poner huevos) no suene demasiado emocionante para algunos. Pero para nuestro personal del Herpetario definitivamente lo fue. ¡Esta serpiente hembra en particular tiene más de 50 años y no ha estado con un macho en más de 15 años!", dijeron.

Posibles razones para la existencia de estos huevos

Algunos expertos sostienen que las pitones podrían generar vida de una forma sexual y asexual. Esta sería una de las explicaciones para la existencia de estos huevos. Algo que es una posible hipótesis, debido a que no está comprobado científicamente. Mientras que otros sostienen que este animal tiene la capacidad de almacenar esperma y utilizarla en el momento que sientan conveniente.

Los huevos que fueron separados para las pruebas genéticas darán los resultados para conocer la forma en la que fue concebida. "Sin pruebas genéticas, el personal del zoológico no sabrá si esta pitón bola se reprodujo sexual o asexualmente. Sin embargo cuentan con la intención de averiguarlo", finalizaron.