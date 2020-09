¿Cuánto tarda en llegar la señal que envía la NASA hasta la sonda espacial que recogerá muestras en el asteroide?

La misión OSIRIS REx se llevará a cabo el próximo 20 de octubre. La sonda espacial es capaz de recibir órdenes desde la NASA, en la Tierra.

Continúa la cuenta regresiva para que finalmente OSIRIS REx descienda hasta Bennu y tome una muestra. Es una de las misiones más ambiciosas de la NASA y se ejecutará el próximo 20 de octubre. Desde la Tierra los científicos podrían dar órdenes, a través de un controlador, a una sonda espacial. Entonces automatizaron el proceso para agilizar su ejecución. Sin embargo nacen varias preguntas con respecto a la misión. ¿Cuánta es la distancia que separa a emisor y receptor?. Además ¿Cuánto tarda en llegar la señal?. La agencia espacial lo explica en una reseña publicada en su portal.

Imaginen la consola de videojuegos que tienen en casa. Si se alejan mucho del aparato, corren el riesgo de que el mando comience a fallar. Ahora en referencia a la nave espacial de la NASA, el controlador se encuentra millones de kilómetros de distancia. Explicarlo es muy fácil, ejecutarlo es impresionantemente difícil.

No se trata de no atinar un disparo a larga distancia de Call Of Duty. Es que ante la más mínima falla significaría el fracaso de una misión de millones de dólares. Para ello la NASA cuenta con los científicos más preparados. La idea es que OSIRIS REx vuelva a casa, sana, salva, segura y con la muestra del asteroide. Y que además no dependa de que sea manejada de manera manual, el día de la misión.

El control de la NASA se hizo con anterioridad

En primer lugar la distancia entre la nave y la Tierra es de unos 334 millones de kilómetros. Por lo que los mandos de lo que tiene ejecutar OSIRIS REx ya fueron activados a través de un sistema de navegación. Entonces el aparato actuará de manera autónoma para reciclar las rocas de Bennu.

Si fuera manejado de forma manual, por cada botón que aprietan desde la Tierra, tienen que esperar a que la señal llegue a la nave. Y esto tarda aproximadamente 18 minutos. Un tiempo que la NASA no se puede dar el lujo de esperar. Entonces automatizaron el proceso para que la sonda espacial realice el trabajo. Todo el proceso debería durar escasos segundos, una vez que pise la superficie.