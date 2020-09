Samsung: estos son los primeros celulares que recibirán Android 11, revisa si está el tuyo

Luego de pocos días de haberse oficializado la llegada del sistema operativo Android 11, muchas marcas han iniciado su trabajo para implementarlos en sus modelos de smartphone.

La marca Samsung parece tomar ventaja sobre el resto en esta nueva actualización y ya varios equipos iniciarán su proceso de renovación.

De acuerdo con Max Weinbach, profesional de XDA Developers, el desarrollo de Android 11 inició en los siguientes modelos:

Sobre el Z Flip, hace referencia al modelo 4G, no al último con tecnología 5G.

Android 11 development has started for the:

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip (Not Flip 5G yet)

Note 20

Note 20 Ultra

— Max Weinbach (@MaxWinebach) September 22, 2020