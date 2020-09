Review del Moto G9 Play de Motorola: barato en precio, no en experiencia

Hace harto que no me gustaba tanto un equipo tan accesible.

Llevamos varios días con el Moto G9 Play en el bolsillo y hace tiempo que un celular tan accesible nos dejaba una sensación tan agradable.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla LCD de 6.8 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 662

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento expandible vía microSD

Cámara principal de 48 MP + sensor de profundidad de 2MP + macro de 2 MP

Cámara frontal de 8 MP

Batería de 5000 mAh

Carga rápida a 20W

Lo primero que llama la atención es que, por diseño, por materialidad, es como si no calzara con su precio sugerido, que en todos los países de la región es de menos de 200 dólares.

Puede que la pantalla corra a "solo" 720p, pero la resolución no lo es todo cuando se utilizan bien los recursos y nos da gusto reportar que, a pesar de que podría tener más brillo, la experiencia es muy buena.

Todo se complementa con un buen parlante en la parte inferior y el acompañamiento del, siempre bienvenido, puerto de audífonos.

Su acabado de color en un azul muy tintoso me encantó, me recordó a veces a mi primer Pixel XL "Really Blue", que extraño a ratos.

El lector de huellas en el posterior funciona rapidísimo y a pesar de que es un poco pesado y grueso, es un agrado.

Esto último por su masiva batería de 5000 mAh, lo que acompañado a la experiencia de Android casi puro que da Motorola nos da, fácil, dos días de uso normal. Ahora tenemos carga rápida, además.

El comportamiento de la cámara es fantástico para el rango de precio, aunque nunca dejaré de pensar que los lentes "macro" de 2 MP son inútiles teniendo un sensor mucho mejor como principal. Es como si las marcas lo hicieran para decir que tienen más cámaras no más, pero en fin, no molesta.

Tiene un modo nocturno (segunda foto) además, pero siento que no aporta demasiado, dejando todo muy "deslavado" y ruidoso. El resultado natural es mucho mejor.

Creo que por su precio en Chile a CLP $179,990, MXN $5,299 en México, es un golazo en relación precio/calidad. La construcción es sólida, la pantalla es grande, la batería dura harto y la cámara es muy decente dentro de la gama. Me encanta que Motorola esté ofreciendo equipos tan buenos a precios tan competitivos, siento que por un tiempo eso se había perdido, pero volvieron con todo.