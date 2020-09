Una opción interesante: review del notebook Lenovo Yoga S940 [FW Labs]

Si buscabas un buen notebook para trabajar, estudiar o hacer las tareas básicas de tu día a día, el Yoga S940 es una opción excelente.

Si hay algo que ha caracterizado a todos los equipos que hemos revisado durante este congestionado año, es que todos y cada uno de ellos solucionan alguna problemática clave en la vida moderna, sobre todo en estos tiempos aciagos de cuarentenas, pandemias y demases. Ante esto, lo nuevo de Lenovo no es la excepción, y es que pudimos probar este equipo durante un par de semanas para confirmar que, si estabas buscando un buen notebook para trabajar, estudiar o hacer las tareas básicas de tu día a día, el Yoga S940 es una opción excelente.

Ya al sacarlo de su caja podemos sentir que es un equipo tremendamente bien acabado, con un tacto exquisito, muy cómodo y fácil de usar. Sus terminaciones se sienten fantástico en las manos, sensación que se extiende al utilizar el teclado y el trackpad, dos puntos importantísimos a la hora de comprar una nueva laptop.

Si bien es una opción que se puede deshabilitar más adelante, el Yoga S940 se enciende al abrir el equipo de manera inmediata. El inicio de sesión es rapidísimo, lo cual es gracias a su unidad SSD de 1TB de capacidad y a los sensores que posee en su pantalla, de la cual hablaremos más adelante.

El computador cuenta con hasta 16GB de RAM LPDDR4X de 3733MHz, procesador Intel Core i7-1065G7 de 10ma generación de cuatro núcleos y 1.30 GHz, y un panel táctil -sí, táctil- de 14 pulgadas Full HD (1920×1080) IPS, con retroiluminación LED, ratio de 16:9, 400 nits de brillo y tecnología Dolby Vision. Realmente, una locura.

En cuanto a puertos, contamos con dos entradas USB-C 3.1 de primera generación con Thunderbolt 3, los cuales incluyen la función de Power Delivery y DisplayPort, más un puerto USB-C 3.1 extra, además de un conector jack de 3.5mm para audífonos y micrófono. Si bien esto puede parecer poco, en la caja se incluye un dongle con otros conectores para todos los gustos (HDMI, USB-A, etc.).

A pesar de tener una batería que dura cerca de 16 horas según el fabricante -el uso efectivo en un día normal puede llegar hasta las 10 horas, por lo menos en mi caso-, el peso del Yoga S940 es francamente ridículo: sólo 1,2 kilogramos, que ni se sienten en verdad. Esto, sumado a lo bien que se siente al utilizarlo, realmente lo convierten en una buena opción para tu día a día.

En cuanto al desempeño del equipo, todos sus componentes físicos logran lidiar con programas de edición fotográfica y de video no profesional sin ningún problema. No experimenté mayores inconvenientes de lag o sobrecalentamiento del equipo más allá de los normales con estos softwares, pero sí a la hora de jugar Fall Guys e intentar transmitir por streaming. Una torpeza de mi parte al saber que no está diseñado para aquello, pero si lo querías para jugar títulos un poco más "pesados" que de costumbre, quizás prefieras buscar otras opciones.

En corto, el Yoga S940 de Lenovo es un equipo excelente para el uso profesional o estudiantil gracias a su panel táctil y componentes físicos. También sirve si querías un computador que se siente notablemente bien al tacto, o buscabas una pantalla que te asegure una experiencia inmersiva a la hora de ver videos, películas o series en Netflix y YouTube, con una performance muy fluida en términos generales.

El notebook llega a Chile con un precio en oferta de CLP $1.619.990 en el sitio web de Lenovo Chile, un valor un tanto elevado, pero que te permitirá tener, sin duda, uno de los mejores computadores que ha pasado por nuestras manos este año.