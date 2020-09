Review de la aplicación y servicio Entel TV: con espacio para mejorar [FW Labs]

IPTV, pero legal.

Hace un tiempo, Entel lanzó un nuevo servicio de IPTV llamada Entel TV ¿De qué trata exactamente?

Se contrata de manera independiente al servicio de televisión por fibra óptica, ojo con eso, cuesta CLP $9.990 al mes (CLP 8.990 si ya eres cliente) e incluye esta parrilla de canales:

Pagando extra, puedes acceder a los canales de HBO, como también al CDF Premium y CDF HD.

El servicio se utiliza a través de una aplicación oficial, que está disponible en iOS y Android, como también en ciertos modelos de TV's LG y Samsung.

Nosotros accedimos al servicio usando móviles y la experiencia, a pesar de ser relativamente buena, tiene espacio para ser mejor.

Los menús son claros y se exploran de manera lateral, aunque esto deja poco espacio para ver más opciones. Un punto a favor de la accesibilidad por el porte de los íconos, pero por otro lado, al tener la guía de programación cargada, además de programas que se van guardando para ver on-demand, se extraña en demasía un buscador.

Es muy extraño, por ejemplo, que si me meto y quiero buscar a qué hora dan una película, no tenga dónde poner el nombre de ésta, o si quiero buscar un canal rápidamente, no tenga cómo.

Además, está el tema de que no se utiliza por completo la pantalla del celular, lo que es entendible por la resolución en la que se transmite, pero costaría muy poco dar la opción a cada usuario de usarlo como se le plazca. Si quiero usar más pantalla y comer un poco de los bordes, y así no tener barras negras, cosa mía ¿no?

Al menos la conectividad, incluso con poca cobertura, es relativamente estable, aunque la calidad de imagen podría ser mejor. Siento que en ese aspecto, los servicios "informales" están llevando una delantera más o menos grande, y no los podemos recomendar, por su naturaleza, pero sí llamar la atención de las empresas que dan servicios oficiales para que estén más al día.

Es una propuesta de valor decente la de Entel TV, pero siento que el precio es un poco elevado para las opciones que maneja la gente hoy en día en internet. Aún así, esperamos con ansias a ver cómo va madurando el tema.