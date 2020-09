Estudio: científicos hallaron una extraña relación entre el acetaminofén y los deportes extremos

El medicamento alteraría la percepción de riesgo de su consumidor. El acetaminofén quizás te de las agallas para lanzarte en paracaídas, por ejemplo.

Es común en la sociedad actual, que las enfermedades menores como fiebre o dolor muscular, sea tratada con la automedicación. De esta manera las personas que lo padecen acuden a tomar una píldora de acetaminofén. Sin embargo hay un reciente estudio que relaciona el uso de dicha sustancia con el comportamiento social de las personas. Quienes consumen el medicamento sufren una alteración en la percepción del peligro, afirman los científicos.

Según el estudio que reseña el portal Daily Mail, quienes toman acetaminofén, también conocido como paracetamol alteran la manera en la que ven el riesgo. Haciendo así que que ciertas actividades les parezcan menos peligrosas. Dichas conclusiones del estudio se corroboraron a través de encuestas. Es decir que no realizaron el experimento de las actividades de campo.

El acetaminofén y el deporte extremo

Para el estudio, los científicos tomaron a un grupo de personas y les hicieron consumir, a algunas dos tabletas de acetaminofén, y a otras un placebo. Entonces más adelante cuando las sustancias hicieron su efecto, se les pidió que calificaran ciertas actividades. Todas orientadas a la intensidad o nivel de riesgo.

Reseña el portal antes citado, que quienes estaban bajo los efectos de la sustancia vieron a actividades como el puenting, paracaidismo o cambiar de carrera después de los 30, como menos riesgosas, que quienes consumieron el placebo. Parte de este estudio se relacionó con los indicios de la pandemia del coronavirus. El acetaminofén o paracetamol fue recomendado para combatir los efectos del virus. Entonces quienes consumieron estas píldoras, no vieron como un riesgo el salir de sus casas y no respetar la recomendación de confinamiento.

"El acetaminofén parece hacer que las personas sientan menos emociones negativas cuando consideran actividades riesgosas. Simplemente no se sienten tan asustadas", dijo Baldwin Way, coautor del estudio. Way es profesor asociado del departamento de psicología en la Universidad Estatal de Ohio. Esta casa de estudios fue la responsable de esta investigación.