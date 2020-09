Pokémon Masters Ex se anunció y los memes demuestran que no es el mejor título

Se acaba de lanzar para móviles el videojuego Pokémon Masters EX, el cual es un juego para toda la familia, aunque hay personas que, al leerlo, entienden algo completamente diferente que podría hacer que este juego pase de ser E para todos a ser M para adultos.

Pokémon siempre ha sido una franquicia para toda la familia, eso se ha visto desde los primeros juegos y se verá hasta el final de los tiempos. Pero en su más reciente entrega de Pokémon Masters para móviles, se les ocurrió poner EX al final del título, lo que abre la posibilidad de que se lea de dos maneras:

Y no ayuda en nada que el hashtag que promociona al juego esté escrito en minúsculas en su totalidad, pues si se lee todo de corrido, se puede ver claramente la palabra “Sex” al final del hasthag.

Es por eso que incontables usuarios de Internet ya encuentran creando memes que se burlan de lo mal planeada que estuvo está campaña de parte de The Pokémon Company, la cual seguramente beneficiará a la industria del entretenimiento para adultos que al juego mismo.

Bueno, mucho hablar, lo sé, vamos con los memes.

Los japos no saben en lo que se han metido #pokemonmastersex pic.twitter.com/sZ6wJ7adPA

Creo que #pokemonmastersex no tiene un nombre muy afortunado pic.twitter.com/0lz3GVmCrs

¿Alguien me explica el #pokemonmastersex y por qué no he visto R34 al respecto? 😳 pic.twitter.com/qmSWLAgkWT

— Alex Zeppeli (@AlexZeppeli1) September 1, 2020