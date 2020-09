Pokemon Go: ¿cómo conseguir a Porygon-Z con triataque?

La especie de Pokemon conocida como Porygon-Z se ha vuelto muy popular. Y gracias a un evento especial de la app podrás tenerlo con el movimiento especial.

Obtener un Porygon en Pokemon Go no es sinónimo de lucha y fortaleza. Una de las debilidades de esta especie es la lucha, por lo que no es una garantía para las batallas. Sin embargo el pokemon ha ganado popularidad gracias a que hay una manera de imprimirle una gran habilidad. Cuando logra su tercera evolución, Porygon-Z, aprende el triataque. Situación que fue introducida en el más reciente Community Day.

Antes de enseñarles como se obtiene esta habilidad para este pokemon, primero vamos a hablar del triataque. Esta técnica fue introducida en la primera generación de la serie animada y está dentro de las calificadas como tipo normal. El triataque causa daño, pero en esta primera generación no tiene efectos secundarios.

En cambio, para la segunda generación se le introdujo un probabilidad de quemar, paralizar o congelar, de un 20 por ciento. Estas consecuencias varían de acuerdo al pokemon que las utilice.

¿Cómo obtengo el movimiento especial para el Porygon-Z?

Prácticamente desde que inició la lamentable pandemia que atraviesa el planeta, la app de Pokemon Go realiza un evento que se llama Community Day. Una vez al mes, en una franja horaria específica abre un espectro para que diferentes pokemones obtengan habilidades inusuales. Entonces gracias a la popularidad que obtuvo Porygon, los que hayan sido atrapados en dicho horario, una vez que logren sus evoluciones, podrán aprender el triataque.

Es hora entonces de comenzar a juntar caramelos para lograr la evolución de tu Porygon. La intención es que cuentes con la mayor cantidad de especies posibles. Y además que se encuentren preparadas para los momentos peligrosos de las batallas.