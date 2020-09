Pokémon GO dejará de funcionar en estos celulares, revisa si está el tuyo

Dentro de poco podremos ver al famoso Pokémon GO desaparecer de algunos celulares, aquí te decimos cuales se verán afectados.

Pokémon GO parece que continúa muy fuerte con todo lo que sigue ofreciendo a sus usuarios, pues entre eventos, actualizaciones y batallas, nunca deja de haber algo nuevo que podamos disfrutar.

Lamentablemente, ver más actualizaciones significa que veremos también más equipos en los que dejará de estar disponible y en esta ocasión tenemos a muchos equipos que se verán afectados y pronto dejarán de ser capaces de correr Pokémon GO.

Actualizaciones necesarias

Por medio de su página oficial de Twitter, Pokémon GO dio a conocer que, con la siguiente actualización de octubre, el juego dejará de funcionar en algunos equipos.

Así es como lo dicen en el tweet original.

“En la próxima actualización de Pokémon GO en octubre, daremos por terminado el soporte para Android 5, iOS 10 u iOS11, así como en los equipos iPhone 5s y iPhone 6. Los entrenadores con equipos no listados específicamente aquí no se verán afectados y no necesitan hacer nada.”

Esto se debe al bajo poder de procesamiento que estos equipos tienen, lo que haría que gastaran mucha batería y además, que no puedan correrlo como es debido gracias a todo lo que ha estado llegando nuevo a esta app.

Curiosamente, a pesar de lo que muchos podrían pensar, la pandemia no logró hacer que Pokémon GO fuera menos jugado, sino todo lo contrario, pues los jugadores aumentaron desde que comenzó todo este problema a nivel mundial. Suponemos que es por el hecho de que tenían más tiempo libre y poco respeto por la vida ajena y propia, pero al menos sabemos que a la compañía le sigue yendo bien, tanto que no han tenido que apretarse el cinturón ni un poco.

Recuerda que Pokémon Go es completamente gratuito pero que ofrecer compras dentro de la aplicación, así que no dejes tu tarjeta guardada si se lo das a jugar a los más pequeños de la casa.