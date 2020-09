PlayStation 4: The Last of Us Part 2 se lanzó hace un par de meses y ya tiene descuento del 15%

Si estabas esperando a que The Last of Us Part 2 para PlayStation 4 bajara de precio, esta es tu oportunidad para hacerlo, pues se encuentra en descuento.

El PlayStation 4 es conocido por sus grandes juegos exclusivos, y uno de los más famosos y más hablados es sin duda The Last of Us Part 2, el cual ya puedes encontrar en estos momentos más barato de lo que ha estado siempre.

¡Descuentos para todos!

Vayamos por partes, The Last of Us Part 2 es una de esos juegos que amas u odias, no hay puntos en medio. Tal es así que si logras criticar el juego de manera puntual sin que te ataquen legiones de personas jugadoras o no jugadoras por todos lados en redes sociales, entonces habrás logrado algo casi imposible.

Es un juego polémico, si, por muchas cosas que no vamos a ver aquí, pero es por ello que este título se volvió una tendencia como ninguna otra, lo que llevó a la industria a dividirse como pocas veces ha pasado.

Sea como sea, escuchando a personas que realmente logran ver el juego de manera objetiva, sabemos que es un buen juego. No es excelente, no hay una obra maestra ni mucho menos es una maravilla narrativa. Simplemente es un buen juego que vale la pena probar.

Y si estabas esperando a que este título estuviera en descuento para probarlo, es hora de que lo hagas, pues este se encuentra en un 15% de descuento actualmente en la PS Store. Así que es ahora o nunca.

Además, esto es perfecto para que puedas hacerte una opinión propio de este juego, pues como pasa con todo el arte, este es subjetivo y todos lo perciben de manera distinta. Tal como pasó con Death Stranding, el cual aburrió a muchos pero en lo personal es de lo mejor que he jugado en mi vida.

Recuerda que cada opinión es válida y no debemos atacar a quienes piensan distinto a nosotros, pues es justamente eso lo que ayuda a que el mercado de juegos sea tan variado y entretenido.