PlayStation 4, Xbox One y PC: estos son los juegos gratis del 25 al 27 de septiembre

Como todos los fines de semana PlayStation 4, Xbox One y PC tienen algunos "regalos" para sus usuarios que tengan, o no, suscripciones.

Llegó un nuevo fin de semana, el último del noveno mes del 2020. Las diferentes consolas, como de costumbre, tienen juegos gratis para despedir septiembre a lo grande. Entonces abre bien los dos ojos y mira los videojuegos que tienen PlayStation 4, Xbox One y PC. Recuerda que por estos títulos no tendrás que pagar ni un solo peso. Quizás que para algunos necesitarás alguna de las suscripciones. Mientras que para otras solo debes encender la consola y buscar.

Juegos gratis en PS4

Entre los juegos gratis para la consola de Sony aparecen dos que resaltan sobre el resto. Uno de ellos es PlayerUnknow's Battlegrounds, para poder disfrutar tendrás que estar suscrito a PS Plus. Mientras que también aparece Rocket League (todas las plataformas), que aparte viene con un cupón para quienes lo descarguen por Epic games store. El resto de los juegos ya estaban disponibles desde la semana pasada. Street Figther V (PS Plus) y Life is Strange 2 (episode 1).

Xbox One

En el caso de la consola de Microsoft recuerda revisar bien debido a que hay juegos que están para PC y otros para Xbox One. Y además están los que se encuentran disponibles para las dos plataformas. Uno que resalta el portal AreaJugones es The Division, que ya tiene varias semanas disponible. Después están Life is Strange 2 – Episodio 1; The Book of Unwritten Tales 2 (Games With Gold) y Armed and Dangerous (Games With Gold).

PC

Como siempre en el caso de PC hay decenas de juegos disponibles que puedes chequear en las diferentes plataformas. Mira bien en Epic Games, Stadia, Steam y Microsoft. Sin embargo te adelantamos los juegos gratis que más resaltan.