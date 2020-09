PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC: estos son los juegos gratis del 18 al 20 de septiembre

Como cada fin de semana del 2020, las plataformas digitales tienen juegos gratis para las consolas PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Entramos en la recta final de septiembre y seguimos jugando, al menos los fines de semana. Y es que a lo largo de este atropellado 2020 las distintas plataformas digitales no abandonaron a los gamers. Se viene otro fin de semana y todas las consolas tendrán juegos gratis. Entonces te contamos cuales son los más destacados de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

PlayStation 4

Mientras esperamos con ansias la llegada de la nueva PS5, de la cual ya se conoce el precio, seguimos disfrutando de la PlayStation 4. Hay varios juegos gratis para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, pero uno sobresale. Se trata de Call Of Duty: Black Ops Cold War Alfa. Publica Area Jugones que este es uno de los videojuegos más esperados del año. Y aunque va a salir en noviembre, todos los usuarios de PS 4 van a poder disfrutar de una pequeña prueba de un Alfa este viernes, sábado y domingo. Todos los jugadores de la consola lo pueden disfrutar y no es necesario tener una suscripción a PS Plus.

Otros juegos gratis que se estarán disponibles para este fin de semana serán Street Figther V, PUBG y Life is Strange 2 (Episode 1).

Xbox One

En el caso de la consola de Microsoft hay tres juegos que necesitan de la suscripción de Games With Gold y otros cuatro que están gratis para todos. Entre los que no necesitan suscripciones resalta Sea of Thieves. También están Hunt Showdown , Warhammer Chaosbane y repite, al igual que en PS4, Life is Strange.

En el caso de los juegos gratis dentro de la Game With Gold están The Division, The Book Unwritten Tales 2 y Armed and Dangerous.

Juegos gratis para PC

En cuanto a los juegos para computadoras hay casi 70 juegos gratis para este fin de semana. Esto si juntamos las distintas suscripciones y sitios que funcionan como tiendas virtuales. Entonces vamos a resaltar los más importantes según la popularidad del videojuego.

Star Citizen

Stick it to the Man!

Football Manager 2020

Watch Dogs 2

Sludge Life

Crayta: Premium Edition

Destiny 2

The Elder Scrolls Online

Get Packed

Grid

Finalmente Nintendo Switch como de costumbre en los últimos fines de semana, solo tiene disponible Jump Rope Challenge.