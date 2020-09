Oracle creará una entidad corporativa independiente para TikTok

A pesar de que TikTok se seguirá basando en el algoritmo y en las funciones creadas desde China, su operatividad en Estados Unidos tendrá varios cambios resaltantes. Los planes de su nuevo propietario, Oracle, es convertirlo en una empresa separada muy distinta, al menos jurídicamente, a cómo estaba con ByteDance.

De acuerdo con Financial Times, en el acuerdo que firmaron ambas compañías, bajo la supervisión de la Casa Blanca, TikTok se comprometió a aumentar la contratación dentro de los Estados Unidos, con el objetivo de que sea más que una empresa con sede en Norteamérica.

Hay varios aspectos que todavía no quedan claro sobre el acuerdo entre TikTok y Oracle, una de ellas consiste en el tamaño real de la compañía y la vinculación con las actualizaciones creadas desde China. No obstante, sobre asuntos de seguridad, Oracle aseguró que los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán y procesarán en los Estados Unidos, de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS).

“We would have made significant changes to ensure the service met the highest standards for security, privacy, online safety, and combating disinformation" is an attempt to poison the well against an Oracle deal where they only take over hosting. And MSFT is right to do so. https://t.co/221RLbdEAY

— Alex Stamos (@alexstamos) September 13, 2020