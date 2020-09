Astronomía: observatorio chileno contará con la impresionante cámara espacial capaz de sacar una fotografía a 3.200 MP

Los científicos manifestaron que puede captar una pelota de golf a unos 24 mil metros de distancia. Un hito para la fotografía digital en el espacio.

Los científicos que se encargan de explorar el espacio cada día disponen de más herramientas para mirar los rincones del universo. Recientemente fue instalado un conjunto de sensores de cámaras digitales masivo, capaz de sacar una fotografía de 3.200 MP. Para tener una idea de su resolución, una imagen puede ser captada con este lente a unos 24 mil metros de distancia. En primer lugar los sensores fueron testeados y finalmente serán instalados en el Observatorio Vera C. Rubin, en Chile.

Publicó el portal Slash Gear que el nombre del equipo es Legacy Survey of Space and Time (LSST). Será llevado a la zona de los observatorios australes en Chile y allí estará durante una década. Su propósito no es otro que capturar en fotografía el espacio exterior. Por consiguiente se espera ver imágenes de muy alta resolución de lo que ocurre lejos de nuestras fronteras. Para explicar el alcance y la calidad que ofrece esta cámara, los científicos expusieron el ejemplo de que la misma es capaz de captar una bola, en un campo de golf, a unos 24 mil metros de distancia.

Una fotografía de 3.200 MP

Probablemente los científicos creen que con el ejemplo de la bola de golf no está clara la magnitud de la resolución de una fotografía de estas. Entonces colocan un ejemplo aun más impresionante. Sostienen que, para poder ver el tamaño completo de una imagen de 3.200 MP, en tamaño real, se necesitan 378 pantallas 4K UHD. Algo que es muy difícil de imaginar.

"Este es un gran hito para nosotros. El plano focal producirá las imágenes para el LSST. Por lo que es el ojo capaz y sensible del Observatorio Rubin", dijo Vincent Riot. Este científico es el gerente de proyecto de la cámara LSST. Y además trabaja para el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del Departamento de Energía.