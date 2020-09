Celulares: estos son los más de 200 emojis que se lanzarán en 2021

Uno de los retos del emoji es agrupar la mayor cantidad de mensajes en un elemento gráfico. Es decir, entre más personas se sientan familiarizada con un emoji, mayor posibilidades tiene de que se hagan elementos similares.

El Consorcio Unicode finalizó la actualización de Emoji 13.1 que espera ver luz para el año nuevo, teniendo en cuenta que la versión 13 todavía no se ha implementado en todos los dispositivos correctamente.

El famoso portal de Emoji, Emojipedia dio a conocer los nuevos Emoji que acompañaran a los nuevos dispositivos a partir del año que viene.

💫 217 new emojis have been approved for release in 2021. These include a face in clouds, heart on fire and mending heart https://t.co/XPd9meysuO pic.twitter.com/BNaSjUCRPp

— Emojipedia (@Emojipedia) September 18, 2020