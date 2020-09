Nintendo Switch: 5 juegos de Resident Evil con hasta 60% de descuento

El Nintendo Switch tiene actualmente muy buenos descuentos en juegos de Resident Evil, así que no te los pierdas a continuación.

Se acerca la temporada de terror y la consola Nintendo Switch no puede quedarse fuera de esta celebración, en especial cuando se trata de juegos de Resident Evil. Así que si eres fanático a morir de esta serie, entonces no te puedes perder las siguientes ofertas.

Resident Evil 0 – 35%

Una de las mejores entregas de toda la serie nos presenta una historia que es protagonizada por Rebecca Chambers y Billy Cohen, quienes deben trabajar juntos para salir con vida de una situación que cada vez se pone peor. Si nunca lo has jugado, te estás perdiendo de una joya de terror como pocas.

Resident Evil – 35%

El juego que lo inició todo, pero con gráficas más bonitas. Desde que lo remasterizaron para la consola Nintendo GameCube, este juego ha aparecido básicamente en todas las consolas de esta generación, la pasada generación y seguro volverá a estrenarse en la que viene. Es un clásico, no puedes fallar.

Resident Evil 4 – 25%

Este juego es catalogado por muchos como el mejor juego de toda la serie y no es para menos. Tiene personajes memorables, batallas impresionantes y una rejugabilidad que no tiene igual. Sencillamente es uno de los mejores juegos no solo de la saga de Resident Evil, sino de la historia. No lo dejes pasar.

Resident Evil Revelations – 60%

Este título sirve como puente entre la cuarta y la quinta entrega de la serie y tiene a Jill como protagonista antes de que las plagas controlaran su mente. Este juego sin duda es una de las joyas que a veces pasan desapercibidas pero que no puedes dejar de jugar si eres fanático de esta saga de Capcom.

Resident Evil 6 – 25%

Tal vez la entrega más controversial de todas, pues aquí se nos presenta un juego más enfocado a la acción que al Survival Horror, y aunque es muy divertido jugar con otra persona, aún así hay quienes no lo disfrutaron. La mejor manera de crearte una opinión es jugándolo. No es el mejor de todos, pero es muy bueno, en especial el modo mercenarios.