Super Mario Bros. cumple 35 años de su lanzamiento y así lo celebró Nintendo

Nintendo es una de las marcas más queridas para todos los que amamos los videojuegos. La vida de muchos de nosotros no sería la misma sin la existencia del juego más determinante en la historia de esa empresa: Super Mario Bros.

Fue un 13 de septiembre de 1985 cuando Nintendo hizo historia lanzando este legendario juego en su consola Famicom.

Hoy se cumplen 35 años exactos del momento exacto en el que llegó al mercado (japonés) el plomero favorito de todos con esta aventura que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos.

En aquellos días hacer juegos de video era un negocio riesgoso. Atari había colapsado todo con la sobre oferta de títulos y la maldición de E.T. mandó a la congeladora el furor por este tipo de entretenimiento.

Pero en Japón nada de eso había sucedió, Nintendo nació, creció y adquirió suficiente popularidad como para reventar todo cuando lanzaron Super Mario Bros.

El juego fue diseñado por el legendario Shigeru Miyamoto en equipo con Takashi Tezuka, la música corrió a cargo de Koji Kondo y el resto es historia.

Hasta la fecha Super Mario Bros ha vendido más de 48 millones de copias, así que la firma por supuesto que iba a celebrarlo en grande.

#SuperMarioBros was released in Japan on Sep 13th in 1985. Today marks the 35th anniversary! What is your favorite Super Mario Bros. memory? #SuperMario35 pic.twitter.com/UDTNTIiDWO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 13, 2020