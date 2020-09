Nintendo: oficialmente se ha discontinuado la producción de todas las consolas 3DS

Nintendo ha por fin terminada la producción de todas sus consolas 3DS, así es como lo hemos visto gracias a un par de actualizaciones en su web.

El Nintendo 3DS nos acompañó a lo largo de más de 10 años con una gran variedad de títulos, teniendo un catálogo tan grande y bueno que ha pasado a la historia como una de las mejores consolas de videojuegos de todos los tiempos.

Justo hoy la recordamos porque Nintendo, de manera oficial, ha discontinuado la producción de esta consola definitivamente. Lo cual realmente nos llena de nostalgia.

Siempre te extrañaremos 3DS

Siendo yo el propietario de una consola Nintendo 3DS morada y de una New Nintendo 3DS XL edición de Majora’s Mask, esto realmente me pone a pensar todo lo que he vivido con estas consolas. Pues desde juegos como Professor Layton vs Phoenix Wright: Ace Attorney hasta Super Smash Bros for 3DS, estas consolas nos han dado muchos momentos de diversión.

Lamentablemente, la manera en que nos enteramos de que estas consolas se han dejado de producir es gracias a una actualización en los sitios de la compañía en Japón y en Estados Unidos.

En el sitio web japonés, podemos encontrar a las consolas New Nintendo 3DS LL, New Nintendo 2DS LL y Nintendo 2DS, pero cuando entramos a verlas nos aparece este mensaje junto a ellas.

Eso quiere decir “Producción finalizada” por lo que las únicas 3 consolas que quedaban de la familia de portátiles de la Gran N ya han dado todo lo que tenían que dar y es hora de que pasen a la historia dejando un gran legado de juegos e innovaciones.

Mientras tanto, en el sitio de Estados Unidos ya no se menciona para nada al 3DS, dejando solo espacio para la consola Switch.

Sin duda es un día algo triste que tenía que llegar eventualmente y no podemos estar más agradecidos por todos los buenos momentos que estas consolas nos hicieron pasar por más de 10 años. Ahora ya se pueden comenzar a catalogar como consolas retro.