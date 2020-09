Netflix: estos son los estrenos del 1 al 6 de septiembre de 2020

Netflix nos ofrece una gran cantidad de contenido nuevo para este mes que acaba de iniciar y aquí te mostramos lo que viene la primera semana.

Netflix es una de las cosas que logran mantenernos cuerdos en estos tiempos difíciles y es gracias a ello que necesitamos saber todo aquello que tenga que ver con estrenos de esta plataforma para los días venideros.

Así que aquí te presentamos los estrenos que podrás encontrar en Netflix desde el primero de septiembre al 6 de septiembre.

1 de septiembre

Adrift

Anaconda

Back to the Future

Back to the Future Part II

Back to the Future Part III

Barbershop

Barbie Princess Adventure

Bookmarks: Celebrating Black Voices

Borgen: Temporadas 1-3

Children of the Sea

Coneheads

Felipe Esparza: Bad Decisions

Glory

Grease

La Partita / The Match

Magic Mike

Muppets Most Wanted

Not Another Teen Movie

Parasite

Pineapple Express

Possession

Puss in Boots

Red Dragon

Residue

Sex Drive

Sister, Sister: Season 1-6

The Boss Baby: Get That Baby!

The Muppets

The Smurfs

True: Friendship Day

The Producers (2005)

The Promised Neverland: Season 1

Wildlife

Zathura

2 de septiembre

Bad Boy Billionaires: India

Chef's Table: BBQ

Freaks – You're One of Us

3 de septiembre

Afonso Padilha: Alma de Pobre

Love, Guaranteed

Young Wallander

4 de septiembre

Away

I'm Thinking of Ending Things

Spirit Riding Free: Riding Academy: Part 2

The Lost Okoroshi

Tanto para el día de 5 como para el 6 no hay estrenos, sino hasta el día 7. Así que esto es todo lo que podemos ver durante la primera semana de estrenos de septiembre en Netflix. Si te gustan las buenas películas clásicas, entonces ya tenemos todas las de Back to the Future (amerita maratón) mientras que si lo tuyo es el anime, tenemos The Promised Neverland, uno de los mejores animes de los años recientes.

No lo pienses más y corre a ver estos grandes estrenos, pues todos valen mucho la pena para una buena tarde de descanso después de trabajar y para un fin de semana de maratón en donde las palomitas y la buena compañía son esenciales.