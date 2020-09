Netflix: El dilema de las redes sociales revela cómo Internet manipula nuestras vidas

Netflix nos presenta un documental muy interesante que todos aquellos que vemos y consumimos redes sociales debemos ver con urgencia.

Netflix trae ahora a nosotros un documental que muchos de nosotros necesitamos ver, pues no solamente es un concepto interesante entre documental y ficción (no, no es un falso documental) sino que nos deja ver la manera en que las redes sociales controlan nuestras vidas y nos hacen dependientes de ellas.

Desde Facebook hasta TikTok

Es muy divertido pasar horas enteras viendo memes, haciendo TikToks y consumiendo todo tipo de contenido en las distintas redes sociales. Es más, leer las peleas que no llevan a ningún lado en Twitter también llega a ser divertido, pero nos hace perder muchísimo tiempo.

Pero muy pocas veces las personas se detienen a pensar en la manera en que las redes sociales influyen en nuestras vidas, al grado en que se vuelven parte indispensable de nuestra rutina diaria y muchas veces, se vuelven nuestra única ventana al mundo. Lo cual no solamente es algo triste, es algo preocupante.

Es por eso que Netflix decidió lanzar este documental que nos enfrenta directamente a la verdad de lo que causan las redes sociales entre la población. Depresión, conflictos sociales y aislamiento social son solo algunas de herramientas que se usa para controlar a todos quienes consumen estas redes todos los días y a todas horas.

Hace algunos años era la televisión, periódicos, revistas y radio lo que ayudaba a controlar a las personas y la información que reciben, ahora los medios han cambiado pero la estrategia sigue siendo la misma pero mucho más viral.

Sinceramente este documental que dura una hora con 34 minutos está pensado para desafiar todo lo que sabes y ponerte a pensar en lo que estás haciendo con tu vida dentro y fuera de las redes sociales.

Si ves este documental y no te entran ganas de cerrar tus redes sociales de inmediato, entonces tal vez te convenga hacer maratón de Black Mirror también.