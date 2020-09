Microsoft posiblemente compró Sega y la compra se anunciaría el día de mañana, según rumores

Un rumor muy fuerte que ha circulado por Internet asegurando que Microsoft habría ya comprado a Sega pero ¿qué tanta verdad hay en todo esto?

Sega ha sido una de las empresas más importantes de los juegos desde hace mucho tiempo, y aunque casi todo se lo deben a Sonic, esta empresa tiene muchas franquicias que han marcado a generaciones enteras de gamers.

El día de hoy veremos un rumor que involucra a esta compañía y que de ser cierto, podría hacer que toda la industria cambie para siempre.

Siguiendo el ejemplo de Disney

Todos nos volvimos locos cuando nos enteramos que Microsoft acababa de comprar Bethesda, una compañía nada pequeña que tiene franquicias extremadamente legendarias como The Elder Scrolls, Fallout, DOOM y Wolfenstein. Pero parece que no se han quedado solamente con eso, pues rumores recientes apuntan a que Sega ya ha sido comprada por Microsoft y que esta compra se hará oficial el día de mañana.

Sega sigue siena una compañía muy relevante en la industria de los juegos y no solamente por Sonic, sino que tiene series muy fuertes que siguen generando mucho dinero.

Dentro de estas franquicias legendarias encontramos a la serie de Yakuza, Crazy Taxi, Phantasy Star, Golden Axe, House of the Dead, Panzer Dragon, Sakura Wars, Shinobi, Super Monkey Ball, Virtua Fighter, Shenmue, Altered Beast y muchas, muchas otras más.

Este rumore llegó al mundo de parte de una publicación en 4chan en donde se asegura que, durante la Tokyo Game Show 2020, se anunciará de manera oficial que Microsoft habría comprado a la empresa japonesa.

No estamos realmente seguros que esto realmente vaya a ocurrir, pues no es algo que se vea completamente irreal, pero estamos seguros que mucho de lo que veremos mañana, involucre o no la compra de Sega, será espectacular.

Por el momento nos queda reflexionar sobre las franquicias de Bethesda y el futuro que estás tendrán en la industria de los juegos ahora que son parte de Microsoft, solo esperamos que nos les pase lo mismo que a las franquicias de Rare.