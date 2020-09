Covid-19: las mejores apps para leer códigos QR y descargar el menú de tu restaurante

Con las medidas de prevención por el Coronavirus Covid-19 los menús de restaurantes y establecimientos de descargan ahora por códigos QR.

La pandemia del Coronavirus Covid-19 nos ha obligado a cambiar muchas de nuestras costumbres. Entre ellas el ritual de visitar un restaurante que ahora exige saber utilizar códigos QR.

En muchos países de América Latina y el mundo como medida preventiva de seguridad para amortizar los riesgos de contagio se ha adoptado el uso de esta clase de códigos para descargar de manera digital el menú de cada establecimiento.

Covid-19: médicos aseguran que esta bomba de fármacos es 95% efectiva contra el Coronavirus Médicos de Florida revelan los primeros detalles del protocolo ICAM: una mezcla de fármacos para combatir el Coronavirus Covid-19 en pacientes contagiados.

Pero quienes no estamos acostumbrados a los QR es probable que nos encontremos ante un reto importante cuando en lugar de la carta con alimentos nos presenten este raro recuadro.

Es por ello que hemos realizado esta lista muy breve con las que consideramos las mejores app para leer códigos QR desde su smartphone.

Kaspersky QR Scanner

Una alternativa ideal para no descargar addware ni basura no deseada. Al tratarse de un lector desarrollado por una plataforma de antivirus ofrece capas adicionales de seguridad. Ya que analiza de paso si el enlace es peligroso o no. Está disponibles para iOS y Android.

QR Code Reader & Barcode Scanner

Su nombre es bastante explicativo. Lo que distingue a esta app es que no sólo puede leer códigos QR, sino que también es capaz de identificar códigos de barras y descifrar sus datos contenidos. Igual está disponible para iOS y Android.

QR Code Reader

Que no te distraiga su nombre aburrido, la belleza de esta app es que lee esos códigos pero también puede digitalizar partidas de Sudoku. En otras palabras basta con tomarle una fotografía a una tabla que llevemos a la mitad para luego seguir con el juego. Igual está para iOS y Android.

Usa tu smartphone

La app de cámara de tu Android y tu iPhone en realidad también puede leer códigos QR por defecto. Sólo es necesario, en algunos casos, activas las funciones de realidad aumentada o el asistente digital. Dependerá de la capa de personalización de Android.

En todo caso es necesario otorgar los permisos correspondientes para que la cámara puede reconocer activamente los objetos que enfoca.

Esto podrá implicar algunos problemas o inquietudes para los más reservados sobre el uso de sus metadatos. Pero el lector de códigos QR ha estado ahí siempre.