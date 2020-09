Marvel: Samuel L. Jackson volverá como Nick Fury para una serie exclusiva de Disney Plus

El director de Shield e impulsor de la impresionante iniciativa de los Avengers, Nick Fury todavía no le dice adiós al Universo Cinematográfico de Marvel.

Nunca dejó de creer en los héroes como definidores de su propio destino. Es líder de un equipo de personajes con habilidades que claramente superan las de él. Situación que le dio el respeto de la primera línea de defensa de la Tierra. Se trata de Nick Fury, el impulsor de la iniciativa de los Avengers. Durante las últimas producciones de Marvel jugó un papel secundario. Sin embargo eso no significa que le dijo adiós al exitoso universo cinematográfico.

La revista Variety, en su portal web, confirmó en exclusiva que Samuel L. Jackson regresa para protagonizar al director de Shield. Lo hará en una serie individual producida por Disney Plus. Detalles como la trama y momento donde se desarrollará la historia todavía no están claros. Tampoco hay una fecha definida para el inicio del proyecto. Pero los productores del UCM recibieron el 'ok' de Disney para comenzar a trabajar.

Reseña el portal antes mencionado que Kyle Bradstreet sería el escritor y productor ejecutivo. Bradstreet está ligado como guionista a otras producciones de Marvel que saldrán a finales de este año y durante el 2021.

Las últimas apariciones de Nick Fury en el UCM

Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, tuvo presencia en las últimas producciones de Marvel para la Pantalla grande. En Avengers: Infinity War aparece en los postcréditos desvaneciéndose tras el chasquido de Thanos. En Capitana Marvel tiene un papel protagónico al lado de Carol Danvers (Brie Larson). Luego se le ve en el funeral de Tony Stark en Avengers: Endgame. Y finalmente se convierte en el tutor de Peter Parker en Spider-Man: Far From Home. Aunque en esta última era un Skrulls imitándolo.

Con la partida de héroes fundamentales como Iron Man y Capitán América, además de la muerte de Black Widow, hará falta un líder que vuelva a encausar el nuevo equipo de héroes que protegerán la Tierra en la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. "I got my eye on you".