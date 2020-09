La realidad de como luce la famosa mansión que aparece en "El Príncipe del Rap"

Se cumplen 30 años la históricas comedia estadounidense, "El Príncipe del Rap". Y un grupo de afortunados se podrán alojar en la mansión.

"The Fresh Price of Bel-Air" o como la conocemos en América Latina "El Príncipe del Rap" se estrenó en 1990. Han pasado 30 años y los protagonistas, incluyendo a Will Smith, rememoraron parte de la buena época. Lo hicieron con un breve reencuentro en la mansión que aparece como fachada en todos los capítulos de la serie. Esta luce muy diferente a lo que logramos ver en las cámaras. Echa un vistazo del video que el mismo Will publicó en su canal de YouTube.

Una cosa era lo que veíamos en la fachada de la mansión en California y otra era como en realidad lucía por dentro. Lo que siempre vimos en los capítulos de la serie era, obviamente, una recreación fabricada en los estudios. Entonces el elenco completo de la serie, exceptuando a James Avery (Tío Phill), quien falleció en diciembre del 2013, se reunieron para ingresar a la famosa mansión.

En honor a los 30 años de la serie, un grupo de afortunados podrán rentar una noche en la mansión. Los dueños diseñaron un ala de la casa con referencia a los años 90 y la serie en sí. Hay una pared colorida con un aro de básquet. Una repisa con varios de los modelos de las Jordan que usó Smith y los lujos parecidos a los que tuvo la familia Banks.

El elenco de "El Príncipe del Rap"

Will Smith (Will), Jeff Townes (Jazz), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Maria Ali (Ashley), Daphne Maxwell Reid ( la segunda Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey) se reunieron e ingresaron a la casa. Algunos mostraron su cara de sorprendidos. Quizás siempre habían visto la fachada de la casa en la serie, pero nunca habían entrado.

Es un corto que se extiende por un poco más de cinco minutos. Al final Will describe la sensación de grandeza que la imagen de la fachada de esa mansión significa para él. La iniciativa del alquiler de la mansión, por esas cinco noches, pertenece a la plataforma digital de alojamientos Airbnb.