Luna: La NASA comprará muestras de su suelo, ¿quién es el dueño del satélite?

La NASA lanzó un programa para que empresas viajen a la Luna, recolecten muestras y se la vendan a la agencia. A todas estas, ¿tiene dueño nuestro satélite?

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, hizo público el comunicado. “Estamos dando un paso al frente solicitando que las empresas comerciales entreguen propuestas parala recopilación de recursos espaciales”, dijo.

“Estamos poniendo en práctica nuestras políticas para alimentar una nueva era de exploración y descubrimiento que beneficiará a toda la humanidad”, añadió.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020