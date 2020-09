OVNI: las luces de la Estación Espacial Internacional no eran naves extraterrestres, pero sí un fenómeno que cada vez será más recurrente

Los avistamientos de OVNIs han crecido en un gran porcentaje durante el 2020. Y es que con la pandemia y la población en confinamiento, hay más tiempo para mirar lo que ocurre en nuestro firmamento. Fue precisamente lo que ocurrió hace unos meses. Desde la Estación Espacial Internacional capturaron un conjunto de luces, en formación, que de inmediato identificaron como Objeto Volador No Identificado (OVNI). El misterio fue revelado por el ingeniero ruso Ivan Vagner.

Ivan Vagner es un ingeniero y cosmonauta ruso, que actualmente vive en la Estación Espacial Internacional. Cuando extrañas luces fueron captadas en la órbita de la Tierra, nadie, incluso él, supo explicar de que se trataba. Entre la comunidad científica y las agencias espaciales, sabían que no se trataba de nada extraño. Sin embargo si generó cierta curiosidad por entender el origen de estas luces.

Entonces fue el mismo Vagner, que se encuentra en la Estación Espacial desde abril, quien reveló de lo que se trata. A través de su cuenta en la red social Twitter manifestó que las luces son satélites. Al tiempo que publicó un video capturado desde la nave espacial. El mimo muestra lo que ocurre en el borde de nuestra atmósfera y el espacio.

"Una vez más nuestros visitantes desconocidos pasaron en formación a las 00: 24-00: 30 segundos. El misterio parece estar resuelto (…) Estos son satélites, cada vez veremos más y más de ellos. Pronto el cielo estará lleno de naves espaciales", escribió Vagner en su Twitter.

Con el pasar de los años cada vez son más los países que se animan a lanzar su propio satélite hacia el espacio. Es por eso que el cosmonauta ruso manifiesta que a medida que pase el tiempo se irán sumando más.

Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!

These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020