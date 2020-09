Los Simpson: estos son los siete mejores crossovers en la historia de la serie

Muchos personajes han llegado a las tierras extrañas de Springfield para convivir con Los Simpson, y aquí recordamos 7 de esos momentos.

A lo largo de su historia Los Simpson se han visto las caras con distintos personajes de distintas series, y aunque no todos los crossovers que han tenido son iguales, hay muchos que recordamos con mucho cariño.

A Star is Burns

Uno de los episodios más recordados de la serie es este, pues contiene momentos épicos como la Bola en la Ingle y el cortometraje de Barney. Pero lo que muchos no saben es que es un crossover con una serie de Fox que murió hace mucho tiempo: El Crítico. El personaje principal de la serie, Jay Sherman, viaja a Springfield para ser parte del juzgado de un festival de cine.

Brick Like Me

Este episodio nos muestra a un Springfield completamente hecho de bloques LEGO, en donde los personajes también lo son. Es uno de los mejores experimentos de animación a los que han sido sometidos Los Simpson y realmente vale mucho la pena verlo tan solo por eso.

Rick y Morty

Siendo un “couch gag” más largo de lo habitual, podemos ver cómo es que Rick y Morty destruyen la casa de Los Simpson y los terminan matando en el proceso, por lo que Rick se queda a cuidar que no haya testigos mientras Morty debe ir a un planeta extraño (en donde podemos ver la nave de Futurama) para clonar a la familia amarilla. Es una de las mejores cosas que se han visto en la serie.

The Springfield Files

Este episodio marcó a muchos pues está lleno de los mejores chistes que puedan haber. Aquí podemos ver como los agentes Mulder y Scully de la serie X-Files llegan a Springfield para investigar a un extraterrestre que supuestamente Homero vio. Si no los has visto, te estás perdiendo de uno de los mejores episodios de la serie.

Simpsorama

Este episodio no pertenece a un especial de noche de brujas de Los Simpson, pero aún así contiene muchos elementos de ciencia ficción y fantásticos que hacen que Springfield ya no sea la misma.

Por cuestiones extrañas, Bart termina engendrando a una raza de conejos asesinos que terminan causando estragos en el futuro, entonces es la responsabilidad de los personajes de Futurama y de Los Simpson detener esta amenaza. También aparecen los conejos de Life in Hell.

King of the Hill

Aparecen por solo un momento en el episodio 6 de la novena temporada, pero varios personajes de la serie King of the Hill viajan hasta Springfield para ver un partido de Football Americano de niños. No parecen muy emocionados con ello pero se llevaron hasta a sus amigos.

The Simpsons Guy

El crossover con Family Guy que todo mundo estaba esperando nos presenta una pelea de Homero contra Peter Griffin que dura muchísimo pero que está muy bien animada. Además de que Bart y Stewie parecen llevarse muy bien, pero el humor del bebé y su naturaleza malvada parecen ser mucho para el mismo Bart.