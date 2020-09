Los Simpson: la verdadera razón por la cual Lionel Hutz, el abogado, dejó de aparecer en la serie

Los Simpson a veces tienen historias reales muy turbias que hacen que sus personajes desaparezcan de la serie, ese es el caso de dos personajes.

Los Simpson y sus personajes son cosas muy importantes para la cultura pop, pues no cabe duda que muchos de nosotros crecimos viendo esta serie y nos ha influenciado de distintas maneras.

Uno de esos personajes era uno secundario pero muy querido: Lionel Hutz, el abogado más tonto del mundo. Este abogado no solamente era muy gracioso por sus irreverencias, sino que también compartía su voz con el famoso personaje Troy McClure. Y si eres muy observador, entonces te habrás dado cuenta que ambos personajes ya no aparecen en la serie.

¿Qué le pasó a ambos?

Ambos personajes secundarios eran interpretados por el actor Phil Hartman, un cómico muy famoso en Estados Unidos por sus participaciones en Los Simpson y en el programa de televisión Saturday Night Live. Además de aparecer en distintas películas, siendo una de las famosas Jingle All The Way con Arnold Schwarzenegger.

Su última participación en Los Simpson fue en el episodio Bart the Mother, el tercer episodio de la Temporada 10, en donde interpretó a Troy McClure. El problema es que este episodio se estrenó unos cuantos meses después de la muerte de este actor.

Pero ¿qué es lo que le ocurrió al famoso actor? pues la historia es bastante triste y con un tono muy oscuro.

La esposa de Phil, llamada Brynn Hartman, se encontraba bajo los efectos de un antidepresivo, la influencia del alcohol y drogas fuertes, por lo que en la noche entró a la habitación mientras Phil dormía y le quitó la vida al dispararle múltiples veces en la cabeza.

Ella misma confesó el asesinato y antes de que pudiera ser arrestada por las autoridades, ella se quitó su propia vida con un disparo en la cabeza.

Fue un terrible final para una pareja que, según sus amigos, eran muy unidos, aunque los vecinos reportaron que era obvio que tenían problemas maritales. Y fue en respuesta a esto que los productores decidieron eliminar a los personajes de Phil en lugar de reemplazarlo con otro actor de voz.