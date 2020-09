Los Simpson: el personaje mexicano más famoso de todos NO es de este país, esta es su verdadera nacionalidad

Los Simpson tienen tantos personajes que hasta México está representando por uno de ellos... pero parece que ese personaje no es mexicano.

Los Simpson tienen una muy curiosa referencia a uno de los personajes mexicanos más famosos de todos los tiempos: El Chapulín Colorado.

El personaje que le hace parodia en Los Simpsons es nada más y nada menos que un hombre vestido de abejorro que se llama Bumblebee Man, conocido en español justamente como el Hombre Abejorro.

Curiosamente, no sabemos mucho de este personaje fuera de que es mexicano… porque es mexicano ¿cierto?

Información importante sale a la luz

A pesar de que el Hombre Abejorro es un personaje muy reconocido, no es tan recurrente y por lo mismo, no sabemos mucho sobre su vida ni sobre su origen. Es por eso que tomaremos unas cuantas pistas sobre su origen para dar a conocer un hecho muy curioso: el Hombre Abejorro no es mexicano.

Como diría él “¡Ay Chihuahua, woah woah woah!” pero es cierto. De las pocas veces que hemos logrado saber algo más de él, nos hemos encontrado con que este hombre habla un inglés perfecto y un español terrible. Lo cual ya es una pista para darnos a entender que no viene de un país de habla hispana.

Lo segundo que tenemos como una prueba de esto viene de los cómics de Los Simpson, para ser más exacto del cómic #95.

En este cómic podemos ver un pequeño recuadro que explica el hecho de que el Hombre Abejorro no hable bien español.

“Esta es una historia graciosa. Lo curioso es que, antes de obtener un papel en la televisión mexicana, yo no sabía ni una palabra en español. En realidad soy belga.”

Así es, el famoso Hombre Abejorro viene de Bélgica y no es mexicano como a todos se nos hizo creer. Ya sea que tomes lo que ocurre en los cómics como canon o no, eso ya es cosa tuya.