Los Simpson: el número telefónico de la taberna de Moe tiene un mensaje oculto

La taberna de Moe tiene un número real que se puede marcar pero que a la vez guarda un misterio que solamente Los Simpson podían hacer.

Los Simpson tienen aún varios misterios que algunos no conocen, además de curiosidades que pueden hacer que la serie sea mucho más entretenida en muchos sentidos. Es por ello que tenemos ante nosotros un curioso número de teléfono que tal vez no conocías.

No intentes marcarlo

Sabemos que Bart disfruta de hacerle bromas a Moe y que a lo largo de los años esto no ha dejado de ser cierto. Muchas veces este marca preguntando nombres con doble sentido haciendo que Moe se avergüence a sí mismo al decir el nombre en voz alta.

Pero lo que tal vez no sabías es el número de teléfono que tiene la taberna de Moe y si tienes curiosidad de saber cual es, puedes revisar el episodio 17 de la temporada 7, en donde el señor Burns intenta llamar a Smithers después de que Homero toma su lugar en la planta.

Obviamente, cuando intenta llamar a su asistente, sin saber el número de este, escribe su nombre en el teléfono, lo que lo comunica directamente a la taberna de Moe. Eso quiere decir que el teléfono de Moe es el 764-84377, que al escribirlo deletrea “SMITHERS” y curiosamente, este es más largo que los número tradicionales de Estados Unidos.

Pero ¿por qué no es bueno llamarlo? bueno, porque el número no está asociado con nada relativo a Los Simpson, por lo que de llamar podrías estar intentando comunicarte con una persona que no sabe la razón por la que la llamas, además de que es un número internacional y podrías ver cargos extra en tu recibo telefónico al hacer la llamada.

Esto básicamente nos pone a pensar que Springfield se encuentra en un lugar muy distinto a Estados Unidos o que en ese universo, los números de teléfono son ligeramente más largos de los que tenemos en nuestro mundo en la vida real.