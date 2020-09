Los Simpson: Marge Simpson no es humana y hay evidencia que la delata

Dentro de todos los secretos de Los Simpson, este debe ser uno de los más extraños que vas a conocer, y es totalmente oficial.

Los Simpson eran muy diferentes cuando se estaban planeando y es gracias a ello que pudimos conocer muchas cosas que hoy ya no fueron llevadas a cabo. Una de esas cosas era el hecho de que Homero iba a tener una personalidad secreta, pero ese es un tema que ya vimos.

Curiosamente, había una cosa que en los inicios se tenía contemplada y no se llevó a cabo que cambia por completo a uno de los personajes principales.

Marge no es un humano

Gracias a que Matt Groening, creador de la serie, tuvo un proyecto anterior a Los Simpson fue que ganó fama para ser contratado para hacer una serie animada. Este proyecto es conocido como “… in Hell” y eran historietas con conejos que se titulaban Life in Hell, Love in Hell y demás.

Estos conejos se pueden ver en distintas partes en el juego arcade de Los Simpson. Ya sea en la pantalla del televisor antes de cada escenario o como personajes que puedes golpear en la feria.

Es justamente gracias a este juego que podemos conocer el secreto mejor guardado de Marge Simpson, la cual tiene una explicación muy curiosa y perturbadora para su larga cabellera: en ella esconde un par de enormes orejas de conejo. Lo que podría ser que ella misma es un tipo de híbrido de conejo con humano.

El asunto es que el plan original de la serie animada era que Marge revelaría en el último episodio que ella era una humana conejo, lo que haría a Bart, Lisa y Maggie también una especie de híbridos entre humano y humano/conejo.

Es justamente por lo raro que suena todo esto que se descartó la idea durante los inicios de la serie, pues sonaba demasiado alocado incluso para lo que se tenían pensado para la serie. Pero no se descartó antes de que se trabajara en el modelo de Marge en el juego que nos presenta sus orejas y su extraña anatomía.