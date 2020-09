Los Simpson: esta es la canción que canta el Homero robot en la versión original

Los Simpson en su versión original en inglés son muy diferentes a los que nosotros vemos y a los que estamos tan acostumbrados. Una de esas razones es porque hay chistes que cambian durante la traducción o que los mismo actores de doblaje logran adaptar a lo que más entenderíamos nosotros.

Aunque es posible que el siguiente cambio haya sido hecho gracias a derechos de autor, pues el Homero en inglés canta una canción muy famosa en un episodio aún más famoso.

Cuando Homero decide ayuda r a su hija Lisa, este deja un robot improvisado en su lugar de trabajo, el cual está hecho de varias cosas como una cubeta, un par de rollos de papel higiénico y palos con guantes.

La versión que nosotros conocemos desde hace años dice lo siguiente:

Pero la versión original no es una canción improvisada, y aunque si se le olvida la letra y la modifica un poco, la canción que canta el robot Homero dice lo siguiente:

“I work hard for the money, so hard for the money, always something something money, c’mon give me lots of money .”

Esta es una re interpretación burda de la canción “She Works Hard For The Money” de la cantante Donna Summer. Y si tenían duda de lo que dice la canción original, es lo siguiente:

“She works hard for the money, so hard for the money, she works hard for the money so you better treat her right.”

“Ella trabaja duro por el dinero, muy duro por el dinero, ella trabaja duro por el dinero así que será mejor que la trates bien.”