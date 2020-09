LEGO celebra el Batman Day revelando nuevo set de la batinave

Este 19 de septiembre de 2020 se celebró el cada vez más popular Batman Day. Esta fecha especial de cada año en donde se festeja el legado e impacto del caballero oscuro en la cultura popular.

El día no estuvo exento de tributos y celebraciones, pero tal vez lo que se robaron todos los aplausos en este día fueron los chicos de LEGO.

Y es que la firma nos dio a todos los fans una grata sorpresa con el anuncio de un nuevo set de juego inspirado en este personaje. Particularmente en una de sus mejores películas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la gente de LEGO ha anunciado el desarrollo de este nuevo set compuesto principalmente por la Batinave, o Batwing, tal como la vimos en la primera cinta dirigida por Tim Burton en 1989.

El nuevo set de Batman con la nave tiene 2.363 piezas y mide 11 cms. de alto, por 52 cms. de largo y 58 cms .de ancho. Lo que exigirá un buen espacio en nuestros hogares para instalarla.

“Where does he get those wonderful toys?” 🦇 Introducing the LEGO Batwing! Check out this classic vehicle from the iconic 1989 Batman movie. https://t.co/s7CzD09h4a pic.twitter.com/TfhTFBbVlN

— LEGO (@LEGO_Group) September 19, 2020