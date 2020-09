iPhone: ¿Los widgets de iOS 14 roban la información de todo lo que escribo?

El arribo de iOS 14 al iPhone representó un alivio para muchos. Ya que por fin se integraban funcionalidades presentes en Android desde hace bastante tiempo.

Entre todas las novedades tal vez la que más llamó la atención fueron los widgets. Estos diminutos accesos directos o casi "mini apps" que podemos usar desde nuestra pantalla de inicio y que facilitan tremendamente el uso del iPhone.

Sin embargo, como sería de esperarse, era sólo cuestión de tiempo antes de que surgiera alguna teoría de conspiración que pusiera en duda todo.

Sucedió primero en Facebook pero no tardó en brincar a Twitter, donde se volvió viral la publicación de un usuario.

En donde relata cómo a partir de la sensación de retraso en su teclado terminó "descubriendo" que en realidad los widgets estaban robando todos sus datos.

🚨🚨 IF YOU DID THE WIDGETSMITH APP ON YOUR IPHONE👇🏼👇🏼👇🏼🚨🚨 pic.twitter.com/gPVnv9aRAY

— Mama Chey👩‍👧‍👦 (@cheyycandyyx2) September 27, 2020