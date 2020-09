iPhone: estos son los siete trucos con los que iOS 14 protege tu privacidad

El más reciente sistema operativo para iPhone ya se encuentra disponible. Entonces te contamos estos siete trucos para que no sufras violaciones de seguridad.

El más reciente sistema operativo (SO) de Apple para iPhone y iPad ya se encuentra disponible. Y como de costumbre la empresa realizó mejoras de seguridad direccionadas a cualquier aplicación vulnerable. La instalación de malwares puede estar presente en cualquier actualización y el iOS 14 los protege. El programa en sí hace su trabajo protector, pero tu como usuario puedes ayudar a mejorarlo y te lo mostramos con estos siete trucos.

Ubicación en iOS 14

Las aplicaciones que necesiten utilizar la ubicación del equipo deben obtener el permiso del usuario. En el caso del iOS 14 este te va a preguntar si se necesita la dirección precisa o no. Esto va dirigido a que las app de delivery o transporte deben saber tu ubicación exacta, pero otras como las del clima o noticias no. Entonces tu mismo puedes seleccionar en las configuraciones las que tengan la información detallada o general.

Acceso seleccionado a fotos

Esta parte del permiso a las fotos es bastante curioso. Por lo general en cualquier sistema operativo, de cualquier marca, se da o no se da acceso a las fotografías. En este caso las aplicaciones que necesiten el acceso a la galería, en iOS 14, no tienen porque ver todas tus imágenes. El nuevo SO te permite seleccionar las fotos o carpetas a las que esa aplicación va a tener permiso.

Cámara y micrófono en iOS 14

Durante los últimos años hemos tenido la sensación de que nos están escuchando o viendo en cada momento, mientras tenemos el celular en las manos. Pues gracias al nuevo SO de Apple ahora vamos a saber cuando pudiera estar sucediendo esto. Y es que como casi todas las redes sociales o aplicaciones de mensajería, el programa solicita accesos al micrófono y a la cámara. Este no se los va a negar. Sin embargo, cuando estén en uso cualquiera de estas funciones, el programa nos va a mostrar con un punto encima de la barra de conexión. Es color naranja para el micrófono y verde para la cámara.

Privacidad en Safari

En el mismo orden de ideas, de lo que vemos o no vemos en Intenet. También de lo está escuchando el algoritmo para después recomendar, está el acceso a Internet. Cada página que visitamos podría estar rastreando el dispositivo y Safari por medio de las cookies, lo va a identificar. En algunos casos también las va a bloquear. Entonces cada cierto tiempo el usuario tiene la opción de seleccionar un informe de privacidad y el software te va a mostrar cuales son esos sitios poco seguros.

Publicidad

Y precisamente hablando de publicidad, siempre que un sitio web te quiera rastrear por medio de sus algoritmos, el SO te va a solicitar el permiso. De esta manera evitarás los anuncios de ciertos portales. En las configuraciones puedes activar la opción de evitar para todo. Pero esto último te alejaría de las novedades que constantemente tiene Apple para sus usuarios.

Acceso a Portapapeles en iOS 14

Se trata de un simple aviso en pantalla, siempre que una app tiene acceso al portapapeles. Puede convertirse en algo molesto, pero puede ser muy útil. Reseña el portal MacWorld que desde que estuvo disponible el iOS 14 fue muy grande la cantidad de app que estaban teniendo acceso a esta función con mucha frecuencia.

Privacidad dentro de la misma App Store

Apple te permite a los desarrolladores de las aplicaciones especificar la realidad de los datos que necesita para el desempeño del programa. Esto ayuda a la generación de datos que el usuario realiza con el uso de cada función.