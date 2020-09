iOS 14 te deja convertir tu iPhone en un Android con íconos y widgets personales

Aquí te mostramos cómo puedes aprovechar iOS 14 para personalizar por completo tu interfaz de usuario y convertir tu iPhone en prácticamente un Android.

Bienaventurados quienes descargan iOS 14 para su iPhone. Porque con ello tendrán la posibilidad de por fin utilizar un sistema operativo más robusto y libre que permite personalizar bastantes elementos de su interfaz. Como Android, pues.

Apple lanzó en enero de 2007 su primer modelo de smarphone. Desde entonces uno de los primeros detalles que se notaron en torno a su sistema operativo es que era extraordinariamente fluido y eficiente. Pero también era bastante limitado sobre sus opciones y funciones.

Sólo le tomó 13 años a los chicos de Cupertino pulir su plataforma para acercarse a la experiencia de Android más que nunca antes.

Ahora con iOS 14 esto por fin es posible e internet ha estado reventando con publicaciones de entusiastas que han personalizado sus íconos pantalla e interfaz para darle un nuevo look a su iPhone:

just spent the last hour and a half doing this #ios14homescreen pic.twitter.com/GTt8ZeAd83 — Poof (@Poofdraws) September 20, 2020

New ios14 set up pic.twitter.com/cpejO8SkZF — Joshua ₉⁹₉ (@joshuabour7) September 21, 2020

made mine look like a ps2 memory card screen✍️ #ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW — jenni (@wholelottajenni) September 21, 2020

acnh nookphone icons extension pack! 🌻

hi friends! i've made a new round of nookphone inspired icons for both ios and android! + a bonus night time mode wallpaper c: available now! https://t.co/lcuduqQ1Ek#acnh #animalcrossing #ios14homescreen #iOS14 pic.twitter.com/YIdSjbiAsL — gen ̖́ – @ ginkgo island ★彡 (@okpng) September 19, 2020

Basta con darse un paseo por el hashtag #ios14homescreen en Twitter para percatarse de la magnitud de esta fiebre donde tu dispositivo Apple por fin luce como un Android.

Cómo personalizar tu iPhone con íconos, widgets y fondos personalizados

La realidad es que cualquier puede hacerle este cambio de imagen radical a su smartphone. El requisito máximo inicial es que cuente ya con iOS 14 instalado.

A partir de ahí todo se trata de tener una idea de qué temática se desea con la interfaz y de dedicarle mucho tiempo. Ya que sí, es un proceso relativamente sencillo, pero que consumirá bastantes minutos o hasta horas.

El fondo de pantalla es sencillo y a esta altura se tiene bien dominado. Los Widgets representas tal vez lo más complicado.

Pero para ello bastará con descargar la app de Widgetsmith y a partir de ella se puede configurar todo lo necesario para personalizarlos.

Los íconos son similares en su proceso. Descargas aquí la app de Shortcuts y a partir de ella selecciones las imágenes que previamente debes haber buscado y descargado en tu iPhone.

El resultado final no es perfectamente limpio y en algunos casos como con la app de Shortcuts la interfaz con el nombre de la plataforma botará antes de activar la función del ícono.

Sin embargo es iOS 14. No podía ser perfecto.