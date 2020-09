iPhone: iOS 14 es tan Android que ya te deja configurar Gmail y Chrome por defecto

Seremos honestos. Nosotros igual que toda la comunidad de usuarios de iPhone estamos tan sorprendidos como desconcertados por la liberación de iOS 14 con todos los cambios que han implementado.

La capacidad de personalizar la interfaz representó un salto muy importante que dejó atrás la cuadratura que distinguió a la plataforma por años.

Esto abrió el espacio a múltiples bromas, a las que nos sumamos, en donde iOS 14 por fin hacía posible que tu iPhone luciera como un Android. Pero parece que la broma era algo que iba muy en serio.

Es algo de lo que no se había hablado mucho, y que sólo habían notado los primeros usuarios que actualizaron su sistema operativo para sumergirse en el menú de configuración.

Pero con la renovación de la plataforma Apple le ha abierto las puerta a Google para que su suite de programas sean configurables como los usados por defecto en el iPhone.

Algo que tal vez habría pasado más desapercibido de no ser porque Gmail lo hizo oficial en sus redes sociales con la liberación de su versión 6.0.200825 de la app:

With iOS 14, you can now set #gmail as your default email on iPhone or iPad → https://t.co/iODOD2y2ot pic.twitter.com/a0RGjQsDtI

— Gmail (@gmail) September 21, 2020